Липатов Николай Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛипатов Николай

Липатов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липатова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Липатова (Базикова) Махэйкамал Магадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липатова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Липатова (Базикова) Махэйкамал Магадеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Липатова Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Липатова (Базикова) Махэйкамал Магадеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Липатова (Базикова) Махэйкамал Магадеевна

Смерть
Неизвестно

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