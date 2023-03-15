Дорошин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дорошина Валентина

Смерть
1990