Никифор (Педосей) Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифор (Педосей) Дмитриев

Никифор (Педосей) Дмитриев

Место рождения

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: Дмитрий Евдокимов (Дускеев)

Мать: не указана

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Марфа Никифорова

Мать ребёнка: Наталья Архипова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
Между 1762 и 1782
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Степан Никифоров

Мать ребёнка: Наталья Архипова

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Архипова

Смерть
Неизвестно