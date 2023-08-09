Никифор (Педосей) Дмитриев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: Дмитрий Евдокимов (Дускеев)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Марфа Никифорова
Мать ребёнка: Наталья Архипова
Призыв на военную службу
Между 1762 и 1782
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Степан Никифоров
Мать ребёнка: Наталья Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Архипова
Смерть
Неизвестно