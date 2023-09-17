Федотов Павел Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1912
Отец: Федотов Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1939
Дочь: Федотова Тамара Павловна
Мать ребёнка: Федотова Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федотова Лидия Павловна
Мать ребёнка: Федотова Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно