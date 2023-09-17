Федотов Павел Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Павел Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1912

Отец: Федотов Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1939

Дочь: Федотова Тамара Павловна

Мать ребёнка: Федотова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федотова Лидия Павловна

Мать ребёнка: Федотова Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно
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