Стрельцов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1954
Дата смерти2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец: Стрельцов Николай
Мать: Стрельцова Маргарита
Рождение ребёнка
31.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2011
Николаевск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Николаевск-на-Амуре, Россия