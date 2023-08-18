Стрельцов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1954

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954

Отец: Стрельцов Николай

Мать: Стрельцова Маргарита

Рождение ребёнка
31.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2011
Николаевск-на-Амуре, Россия
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Николаевск-на-Амуре, Россия