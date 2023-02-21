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Тропина Евдокия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1839

Отец: Тропин Андрей Федоров

Мать: Лепенских Васса Сергеева

Рождение ребёнка
05.05.1865

Сын: Чаринцев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Чаринцев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Чаринцев Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Чаринцев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
04.04.1872

Дочь: Чаринцева Евфимия Яковлевна

Отец ребёнка: Чаринцев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
09.05.1874

Сын: Чаринцев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Чаринцев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1877

Сын: Чаринцев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Чаринцев Яков Васильевич

Рождение ребёнка
07.10.1883

Сын: Чаринцев Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Чаринцев Яков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаринцев Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно