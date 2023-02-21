Тропина Евдокия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1839
Отец: Тропин Андрей Федоров
Мать: Лепенских Васса Сергеева
Рождение ребёнка
05.05.1865
Отец ребёнка: Чаринцев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Чаринцев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
04.04.1872
Дочь: Чаринцева Евфимия Яковлевна
Отец ребёнка: Чаринцев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
09.05.1874
Сын: Чаринцев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Чаринцев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Чаринцев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Чаринцев Яков Васильевич
Рождение ребёнка
07.10.1883
Отец ребёнка: Чаринцев Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно