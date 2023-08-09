Федякова Ольга Зиновьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1882
Дата смерти16.12.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1910
Дочь: Федякова Анна Николаева
Отец ребёнка: Федяков Николай Алексиев
ГАСО ф6 о17 28-19 января деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновьева, оба православные Восприемники: дочь их девица Евдокия приписка: выдана справка
Рождение ребёнка
20.12.1911
Отец ребёнка: Федяков Николай Алексиев
ГАСО ф6 о17 20-23 декабря 1911г Петр Родители: деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновиева, оба православные Восприемники: дети их Михаил и дочь девица Евд... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1914
Отец ребёнка: Федяков Николай Алексиев
ГАСО ф6 о17 17-19 сентября 1914г Андрей Родители: Деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновиева, оба православные Восприемники: сын их Михаил и сестра девица... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Федяков Николай Алексиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федяков Николай Алексиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1914
Пантина, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
ГАСО ф6 о17 16-18 декабря 1914г Деревни Пантиной Николая Алексиева Федякова жена Ольга Зиновиева 32 года от простуды