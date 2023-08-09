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Федякова Ольга Зиновьева

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

16.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1910

Дочь: Федякова Анна Николаева

Отец ребёнка: Федяков Николай Алексиев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 28-19 января деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновьева, оба православные Восприемники: дочь их девица Евдокия приписка: выдана справка
Рождение ребёнка
20.12.1911

Сын: Федяков Петр Николаев

Отец ребёнка: Федяков Николай Алексиев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20-23 декабря 1911г Петр Родители: деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновиева, оба православные Восприемники: дети их Михаил и дочь девица Евд... Показать все
Рождение ребёнка
17.09.1914

Сын: Федяков Андрей Николаев

Отец ребёнка: Федяков Николай Алексиев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 17-19 сентября 1914г Андрей Родители: Деревни Пантиной крестьянин Николай Алексиев Федяков и законная его жена Ольга Зиновиева, оба православные Восприемники: сын их Михаил и сестра девица... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Федяков Николай Алексиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Михаил Николаев

Отец ребёнка: Федяков Николай Алексиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяков Николай Алексиев

Смерть
16.12.1914
Пантина, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
ГАСО ф6 о17 16-18 декабря 1914г Деревни Пантиной Николая Алексиева Федякова жена Ольга Зиновиева 32 года от простуды