Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1884
Дочь: Шестерикова Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипов Петр
Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антипов Иван
Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья (Паша)
Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно