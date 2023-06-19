Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1884

Дочь: Шестерикова Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов Петр

Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов Иван

Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья (Паша)

Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антипов Николай Петрович

Отец ребёнка: Антипов Петр Данилович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Петр Данилович