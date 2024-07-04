Тюрина Валентина Васильевна 04.05.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тюрина Валентина Васильевна

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Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

04.05.1925

Дата смерти

20.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Анатолий Геннадьевич

Отец ребёнка: Рыбаков Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
01.08.1950

Сын: Рыбаков Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Рыбаков Геннадий Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
20.08.1987
Тверь, город Тверь, Тверская область

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