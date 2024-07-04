Тюрина Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.05.1925
Дата смерти20.08.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбаков Анатолий Геннадьевич
Отец ребёнка: Рыбаков Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
01.08.1950
Сын: Рыбаков Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Рыбаков Геннадий Николаевич
Смерть
20.08.1987