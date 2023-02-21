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Исаев Максим Козьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Исаев Козьма Павлов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно