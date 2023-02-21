Рыбаков Евгений Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.05.1966
Дочь: Шумейко Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Рыбакова Валентина Андреевна
Прудки, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рыбакова Валентина Андреевна
Смерть
Неизвестно