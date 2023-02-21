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Рыбаков Евгений Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.05.1966

Дочь: Шумейко Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: Рыбакова Валентина Андреевна

Прудки, Муниципальный район имени Лазо, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Рыбакова Валентина Андреевна

Смерть
Неизвестно