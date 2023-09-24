Таушева Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таушева Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1962

Отец: Колесник Николай

Мать: Черткова Галина Егоровна

Рождение ребёнка
22.11.1980

Дочь: Лемешева Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Батырбеков Владимир

Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.09.1989

Дочь: Таушева Кристина Игоревна

Отец ребёнка: Таушев Игорь Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батырбеков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таушев Игорь Леонидович

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