Таушева Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1962
Отец: Колесник Николай
Мать: Черткова Галина Егоровна
Рождение ребёнка
22.11.1980
Дочь: Лемешева Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Батырбеков Владимир
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.09.1989
Дочь: Таушева Кристина Игоревна
Отец ребёнка: Таушев Игорь Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Батырбеков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно