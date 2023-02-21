Фатыма Салюкова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Хасан Ахметов
Отец ребёнка: Ахмет Шамсутдинов
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Бибигалимя Ахметова
Отец ребёнка: Ахмет Шамсутдинов
Рождение ребёнка
1839
Сын: Хусеин Ахметов
Отец ребёнка: Ахмет Шамсутдинов
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Бибифятхия Ахметова
Отец ребёнка: Ахмет Шамсутдинов
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Гафифя Ахметова
Отец ребёнка: Ахмет Шамсутдинов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ахмет Шамсутдинов
Смерть
Неизвестно