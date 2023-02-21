Фатыма Салюкова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатыма Салюкова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Хасан Ахметов

Отец ребёнка: Ахмет Шамсутдинов

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Бибигалимя Ахметова

Отец ребёнка: Ахмет Шамсутдинов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Хусеин Ахметов

Отец ребёнка: Ахмет Шамсутдинов

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Бибифятхия Ахметова

Отец ребёнка: Ахмет Шамсутдинов

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Гафифя Ахметова

Отец ребёнка: Ахмет Шамсутдинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахмет Шамсутдинов

Смерть
Неизвестно