Василий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1772 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Павел Лаврович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно