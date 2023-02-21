Дзалба (Кучина) Октябрина Кононовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1940
Отец: Кучин Конон Петрович
Мать: Кучина Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
16.02.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности