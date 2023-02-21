Дзалба (Кучина) Октябрина Кононовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзалба (Кучина) Октябрина Кононовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1940

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

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Дети

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Место
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Рождение
04.11.1940

Отец: Кучин Конон Петрович

Мать: Кучина Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
16.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности