Степановна, Тотонина (Степановна) Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1923
Дата смерти08.01.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1923
Отец: Аникеев Степан
Мать: не указана
Воспоминания Матлаховой (Аникеевой) Натальи Николаевны | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
22.01.1952
Сын: Степанович Павел
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
10.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
08.01.1984