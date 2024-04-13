Степановна, Тотонина (Степановна) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степановна, Тотонина (Степановна) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1923

Дата смерти

08.01.1984

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1923

Отец: Аникеев Степан

Мать: не указана

Воспоминания Матлаховой (Аникеевой) Натальи Николаевны | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1
Рождение ребёнка
22.01.1952

Сын: Степанович Павел

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
10.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
08.01.1984

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