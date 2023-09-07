Бузоверова Тамара Моисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1964
Дочь: Шувалова Алла Анатольевна
Отец ребёнка: Хаит Анатолий Иосифович
Рождение ребёнка
10.12.1974
Сын: Бузоверов Евгений Анатольевич
Отец ребёнка: Хаит Анатолий Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно