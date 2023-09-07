Бузоверова Тамара Моисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузоверова Тамара Моисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1964

Дочь: Шувалова Алла Анатольевна

Отец ребёнка: Хаит Анатолий Иосифович

Рождение ребёнка
10.12.1974

Сын: Бузоверов Евгений Анатольевич

Отец ребёнка: Хаит Анатолий Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хаит Анатолий Иосифович

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