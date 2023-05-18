Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Czupil (Czopil)) Xenia
(Czupil (Czopil)) Xenia
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1810
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Czupil (czopil) Sava (Sawa)
Около 1764 г.р.
Мать
(Krysowa) Anna
Около 1783 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Czupil (czopil) Sava (Sawa)
Мать:
Anna
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь