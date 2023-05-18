(Czupil (Czopil)) Xenia — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Czupil (Czopil)) Xenia

(Czupil (Czopil)) Xenia

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Czupil (czopil) Sava (Sawa)

Мать: Anna

Смерть
Неизвестно