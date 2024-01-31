Григорьева Светлана
женский, родилась Неизвестно
ОтецГригорьев Юрий Петрович18.11.1937 г.р.
МатьГригорьева Дев Елькина Галина Ивановна25.12.1939 г.р.
Супруги
Зайцев Григорьев Рогожин Владимир Владимирович Николаевич15.11.1967 г.р.
Дети
Григорьев Олег Владимирович26.06.1999 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1999
Сын: Григорьев Олег Владимирович
Отец ребёнка: Зайцев Григорьев Рогожин Владимир Владимирович Николаевич