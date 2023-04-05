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Леденцов Григорий Павлович

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леденцов Павел Мартынович

Мать: Леденцов Анна Петровна?

Россия
Рождение ребёнка
07.04.1950

Сын: Леденцов Виталий Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусар Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпунова Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макашова Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Требунских Тамара Григорьевна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно