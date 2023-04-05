Леденцов Григорий Павлович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леденцов Павел Мартынович
Мать: Леденцов Анна Петровна?
Россия
Рождение ребёнка
07.04.1950
Сын: Леденцов Виталий Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусар Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпунова Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макашова Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Требунских Тамара Григорьевна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно