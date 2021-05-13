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Суродин Иван Васильевич
Суродин Иван Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.05.2021
Пол
Мужской
Отец
Суродин Василий
Мать
Суродина Нина Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.2021
Отец:
Суродин Василий
Мать:
Суродина Нина Александровна
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