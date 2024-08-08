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Ионова Марфа Моисеева

Место рождения

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

08.08.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1904 ст.

Отец: Ионов Моисей Дмитриев

Мать: Ионова (Пилюкшева) Татиана Спиридонова

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп.38,. Д. 499 ЛЛ.103об-104 Родители: Села Новых Маклауш крестьянин Моисей Дмитриев Ионов и законная его жена Татиана Спиридонова, оба православные.
Крещение
12.08.1904 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32, Оп.38,. Д. 499 ЛЛ.103об-104 Восприемники: Села Новых Маклауш крестьянин Николай Спиридонов Пилюкшев и того же села крестьянина Андрея ФИлиппова Куршинова жена Агрипина Стефанова.
Смерть
Неизвестно

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