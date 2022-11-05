Дмитриева (Белова) Анна Павловна
Место рождениясело Украинка, Большечерниговский район, Самарская область, Россия
Дата рождения05.05.1931
Дата смерти05.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1931
Отец: Белов Павел Нестерович
Мать: Белова Анна Васильевна
село Украинка, Большечерниговский район, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
05.07.1962
Сын: Дмитриев Юрий
Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалимов Анатолий Леонидович
Отец ребёнка: Шалимов Леонид Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шалимов Валерий
Отец ребёнка: Шалимов Леонид Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Смерть
05.11.2022