Дмитриева (Белова) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриева (Белова) Анна Павловна

Место рождения

село Украинка, Большечерниговский район, Самарская область, Россия

Дата рождения

05.05.1931

Дата смерти

05.11.2022

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1931

Отец: Белов Павел Нестерович

Мать: Белова Анна Васильевна

село Украинка, Большечерниговский район, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
05.07.1962

Сын: Дмитриев Юрий

Отец ребёнка: Дмитриев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалимов Анатолий Леонидович

Отец ребёнка: Шалимов Леонид Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шалимов Леонид Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шалимов Валерий

Отец ребёнка: Шалимов Леонид Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриев Алексей Павлович

Развод
Неизвестно

Муж: Шалимов Леонид Матвеевич

Смерть
05.11.2022