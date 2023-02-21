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Волков Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Подпоручик 158 пехотного Кутаисского полка (1898). Штабс-капитан 106 Уфимского пехотного полка 1 бригады 27 пехотной дивизии (1909, Вильна). Штабс-капитан 108 Саратовского пехотного полка 2 бригады 27... Показать все
Бракосочетание
02.04.1898

Жена: Волкова Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно