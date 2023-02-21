Волков Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Подпоручик 158 пехотного Кутаисского полка (1898). Штабс-капитан 106 Уфимского пехотного полка 1 бригады 27 пехотной дивизии (1909, Вильна). Штабс-капитан 108 Саратовского пехотного полка 2 бригады 27... Показать все
Бракосочетание
02.04.1898
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно