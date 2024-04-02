Власова (Манохина) Стефанида Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения01.11.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондрахова Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Власов Николай Фокеевич
Рождение ребёнка
15.06.1926
Отец ребёнка: Власов Николай Фокеевич
Шумилиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно