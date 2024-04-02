Власова (Манохина) Стефанида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Манохина) Стефанида Тимофеевна

Место рождения

Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

01.11.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1890

Отец: Манохин Тимофей Агапович

Мать: Манохина (Хованова) Пелагея Ермиловна

Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Власов Николай Фокеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондрахова Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Власов Николай Фокеевич

Рождение ребёнка
15.06.1926

Сын: Власов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Власов Николай Фокеевич

Шумилиха, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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