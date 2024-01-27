Родионов Захар Михайлович
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Родионов Михаил Родионович
Мать: Родионова Федосья
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1871
Сын: Родионов Михаил Захарович
Мать ребёнка: Родионова Мария
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Мария Захаровна
Мать ребёнка: Родионова Мария
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Родионова Мария
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Татьяна Захаровна
Мать ребёнка: Родионова Мария
с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Родионова Авдотья
Смерть
Неизвестно