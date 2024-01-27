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Родионов Захар Михайлович

Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Родионов Михаил Родионович

Мать: Родионова Федосья

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Александропольский уезд, село Воронцовка
Рождение ребёнка
1871

Сын: Родионов Михаил Захарович

Мать ребёнка: Родионова Мария

с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Мария Захаровна

Мать ребёнка: Родионова Мария

с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Родионов Данил Захарович

Мать ребёнка: Родионова Мария

с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Татьяна Захаровна

Мать ребёнка: Родионова Мария

с. Большая Воронцовка, Елизаветпольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Родионова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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