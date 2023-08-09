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Надежда Фролова

Место рождения

Литино, Кобелевская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Литино, Кобелевская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
28.01.1890

Муж: Яков Тихонов

Рождение ребёнка
18.12.1890

Сын: Тихонов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Тихонов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.10.1892

Сын: Тихонов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Тихонов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1895

Сын: Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Тихонов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.10.1896

Дочь: Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Тихонов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.07.1898

Сын: Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Тихонов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
10.07.1909

Дочь: Серафима Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Тихонов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно