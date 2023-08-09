Надежда Фролова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1890
Муж: Яков Тихонов
Рождение ребёнка
18.12.1890
Отец ребёнка: Яков Тихонов
Рождение ребёнка
03.10.1892
Сын: Тихонов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Тихонов
Рождение ребёнка
26.08.1895
Сын: Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Тихонов
Рождение ребёнка
20.10.1896
Дочь: Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Тихонов
Рождение ребёнка
30.07.1898
Сын: Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Тихонов
Рождение ребёнка
10.07.1909
Дочь: Серафима Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Тихонов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно