Фокина Прасковья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ворхоломеева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Первый Муж Михаил
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Варвара Даниловна
Отец ребёнка: Фокин Данила Осипович
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Федора Даниловна
Отец ребёнка: Фокин Данила Осипович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Павел Михайлович
Отец ребёнка: Первый Муж Михаил
Рождение ребёнка
1760
Сын: Самойло Михайлович
Отец ребёнка: Первый Муж Михаил
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Катерина Даниловна
Отец ребёнка: Фокин Данила Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Первый Муж Михаил
Смерть
Неизвестно