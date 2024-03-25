Фокина Прасковья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина Прасковья Васильевна

Место рождения

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ворхоломеева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Первый Муж Михаил

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Варвара Даниловна

Отец ребёнка: Фокин Данила Осипович

Избичня, Комаричский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Федора Даниловна

Отец ребёнка: Фокин Данила Осипович

Рождение ребёнка
1758

Сын: Павел Михайлович

Отец ребёнка: Первый Муж Михаил

Рождение ребёнка
1760

Сын: Самойло Михайлович

Отец ребёнка: Первый Муж Михаил

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Катерина Даниловна

Отец ребёнка: Фокин Данила Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фокин Данила Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первый Муж Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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