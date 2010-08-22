Груздев Валерий Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздев Валерий Вениаминович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1963

Дата смерти

22.08.2010

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1963

Отец: Груздев Вениамин Юрьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.08.2010