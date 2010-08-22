Груздев Валерий Вениаминович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1963
Дата смерти22.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1963
Отец: Груздев Вениамин Юрьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.08.2010