Кувыркина (Логинова) Зоя Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувыркина (Логинова) Зоя Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1923 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кувыркин Владимир Петрович

Рождение ребёнка
17.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кувыркин Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувыркин Владимир Петрович

Смерть
1990