Кувыркина (Логинова) Зоя Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кувыркин Владимир Петрович
Рождение ребёнка
17.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кувыркин Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1990