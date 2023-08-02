Числова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Числов - Большой Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Числов - Большой Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матрена Андреевна
Отец ребёнка: Числов - Большой Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Числов - Большой Андрей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно