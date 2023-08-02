Числова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Числова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Числов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Числов - Большой Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Числов Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Числов - Большой Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матрена Андреевна

Отец ребёнка: Числов - Большой Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Числов - Большой Андрей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Числов - Большой Андрей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно