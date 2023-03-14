Трофимов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1959
Рождение ребёнка
14.01.1984
Сын: Трофимов Роман Николаевич
Мать ребёнка: Трофимова Елена Александровна
Рождение ребёнка
06.12.1985
Дочь: Трофимова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Трофимова Елена Александровна
Рождение ребёнка
13.07.1988
Дочь: Ратова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Трофимова Елена Александровна
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия