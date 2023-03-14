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Трофимов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1959

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1959

Отец: Трофимов Михаил Петрович

Мать: Иванова Аксиния Гавриловна

Рождение ребёнка
14.01.1984

Сын: Трофимов Роман Николаевич

Мать ребёнка: Трофимова Елена Александровна

Рождение ребёнка
06.12.1985

Дочь: Трофимова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Трофимова Елена Александровна

Рождение ребёнка
13.07.1988

Дочь: Ратова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Трофимова Елена Александровна

Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия