Пахомов Алексей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Алексей Константинович

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Место рождения

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

23.03.1912

Дата смерти

25.11.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1935 по 1937
Севастополь, Украинская ССР
Место жительства
С 1945 по 1968
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.11.1968
Москва, город федерального значения Москва