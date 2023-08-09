Пахомов Алексей Константинович
Место рождения
Дата рождения23.03.1912
Дата смерти25.11.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1935 по 1937
Севастополь, Украинская ССР
Место жительства
С 1945 по 1968
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.11.1968