Вичканов Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1934
Дата смерти21.12.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1970
Сын: Вичканов Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Кривошеева Валентина Степановна
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.2009