Вичканов Петр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вичканов Петр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1934

Дата смерти

21.12.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1970

Сын: Вичканов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Кривошеева Валентина Степановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеева Валентина Степановна

Смерть
21.12.2009
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