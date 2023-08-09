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(Кувыркина) Анна Алексеевна

Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

16.08.1892

Дата смерти

17.08.1893

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1892

Отец: Кувыркин Алексей Алексеевич

Мать: 1 Жена Кувыркина Александра Александрова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
18.08.1892
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Восприемники: Великосельской волости села Великого крестьянин Алексей Константинов Кувыркин и крестьянская жена Дарья Иванова Овчинникова. Таинство совершал священник Александр Торопов с испр. должнос... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
17.08.1893
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
19.08.1893
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Погребение совершал священник Александр Торопов с исправляющим должность псаломщика на приходском кладбище. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.57об-58, запись 8 | Тихвинская единоверческая церковь