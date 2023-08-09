(Кувыркина) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения16.08.1892
Дата смерти17.08.1893
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1892
Крещение
18.08.1892
Восприемники: Великосельской волости села Великого крестьянин Алексей Константинов Кувыркин и крестьянская жена Дарья Иванова Овчинникова. Таинство совершал священник Александр Торопов с испр. должнос... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.08.1893
Причина смерти: от поноса
Похороны
19.08.1893
Погребение совершал священник Александр Торопов с исправляющим должность псаломщика на приходском кладбище. ГКУ ЯО ГАЯО ф.230, оп.11, д.737, л.57об-58, запись 8 | Тихвинская единоверческая церковь