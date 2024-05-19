Петрук Георгий Алексеевич 1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрук Георгий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

27.06.1941

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Петрук Алексей Прокопович

Мать: Петрук Фекла Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна

Рождение ребёнка
01.08.1924

Сын: Петрук Борис Георгиевич

Мать ребёнка: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна

Полянь, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Петрук) Антонина Георгиевна

Мать ребёнка: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна

Рождение ребёнка
01.01.1928

Дочь: Викулова (Петрук) София

Мать ребёнка: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна

Рождение ребёнка
30.06.1930

Дочь: Ганжук (Петрук) Майя

Мать ребёнка: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна

Рождение ребёнка
14.10.1932

Дочь: Кратюк (Петрук) Дина Георгиевна

Мать ребёнка: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Петрук Болеслав Георгиевич

Мать ребёнка: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна

Рождение ребёнка
29.10.1939

Сын: Петрук Генрих Георгиевич

Мать ребёнка: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна

Смерть
27.06.1941

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