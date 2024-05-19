Петрук Георгий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти27.06.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Петрук Алексей Прокопович
Мать: Петрук Фекла Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1924
Мать ребёнка: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна
Полянь, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Петрук) Антонина Георгиевна
Мать ребёнка: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна
Рождение ребёнка
01.01.1928
Дочь: Викулова (Петрук) София
Мать ребёнка: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна
Рождение ребёнка
30.06.1930
Дочь: Ганжук (Петрук) Майя
Мать ребёнка: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна
Рождение ребёнка
14.10.1932
Дочь: Кратюк (Петрук) Дина Георгиевна
Мать ребёнка: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Петрук Болеслав Георгиевич
Мать ребёнка: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна
Рождение ребёнка
29.10.1939
Мать ребёнка: Петрук (Гаврилюк) Анна Нестеровна
Смерть
27.06.1941