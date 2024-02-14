Минхайрова Мусагада Гариповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минхайрова Мусагада Гариповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1925 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гарибзян?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минхайров Ангам Латыпович

Рождение ребёнка
20.04.1947

Сын: Минхайров Роберт Ангамович

Отец ребёнка: Минхайров Ангам Латыпович

Рождение ребёнка
26.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минхайров Ангам Латыпович

Рождение ребёнка
03.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минхайров Ангам Латыпович

Смерть
Неизвестно

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