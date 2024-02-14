Минхайрова Мусагада Гариповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.04.1947
Сын: Минхайров Роберт Ангамович
Отец ребёнка: Минхайров Ангам Латыпович
Рождение ребёнка
26.04.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минхайров Ангам Латыпович
Рождение ребёнка
03.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минхайров Ангам Латыпович
Смерть
Неизвестно