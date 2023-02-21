Пирогов-Морозов Гавриил Ниитинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пирогов-Морозов Гавриил Ниитинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Никита Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Пирогов-Морозов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аврамова Пелагея

Место жительства
Неизвестно
г. Курск, село Липовское
Смерть
Неизвестно