Пирогов-Морозов Гавриил Ниитинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Никита Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Пирогов-Морозов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аврамова Пелагея
Место жительства
Неизвестно
г. Курск, село Липовское
Смерть
Неизвестно