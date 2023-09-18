Белов Артем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Артем

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1986

Пол

Мужской

Отец

1959 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1986

Отец: Белов Александр Шура

Мать: Белова Валентина

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