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Филимонова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимонов Сергей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Лебёдка, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Филимонова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Филимонов Сергей Михайлович

Лебёдка, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Филимонов Прохор Сергеевич

Отец ребёнка: Филимонов Сергей Михайлович

Лебёдка, Урицкий муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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