Филимонова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Филимонова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Филимонов Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Филимонов Прохор Сергеевич
Отец ребёнка: Филимонов Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно