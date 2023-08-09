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Саломахин Спиридон Иванович

Место рождения

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

06.12.1846

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1846

Отец: Соломахин Иван Лазаревич

Мать: Соломахина Наталья Андреевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
06.12.1846
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Крестные: Михей Михеевич Пашигорев и девица Пелагия Никифоровна Мартынова
Бракосочетание
23.01.1866

Жена: Саломахина Елена Матвеевна

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1867

Сын: Саломахин Иван Спиридонович

Мать ребёнка: Саломахина Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
После 1872

Дочь: Пелогея Спиридоновна

Мать ребёнка: Саломахина Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
01.02.1875

Сын: Соломахин Захарий Спиридонович

Мать ребёнка: Саломахина Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
После ?.07.1878

Дочь: Домника Спиридоновна

Мать ребёнка: Саломахина Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
28.06.1880

Дочь: Марфа Спиридоновна

Мать ребёнка: Саломахина Елена Матвеевна

Рождение ребёнка
16.10.1881

Сын: Саломахин Яков Спиридонович

Мать ребёнка: Саломахина Елена Матвеевна

Смерть
До 1891