Саломахин Спиридон Иванович
Место рождения
Дата рождения06.12.1846
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1846
Крещение
06.12.1846
Крестные: Михей Михеевич Пашигорев и девица Пелагия Никифоровна Мартынова
Бракосочетание
23.01.1866
Рождение ребёнка
20.01.1867
Сын: Саломахин Иван Спиридонович
Мать ребёнка: Саломахина Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
После 1872
Дочь: Пелогея Спиридоновна
Мать ребёнка: Саломахина Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
01.02.1875
Сын: Соломахин Захарий Спиридонович
Мать ребёнка: Саломахина Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
После ?.07.1878
Дочь: Домника Спиридоновна
Мать ребёнка: Саломахина Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
28.06.1880
Дочь: Марфа Спиридоновна
Мать ребёнка: Саломахина Елена Матвеевна
Рождение ребёнка
16.10.1881
Сын: Саломахин Яков Спиридонович
Мать ребёнка: Саломахина Елена Матвеевна
Смерть
До 1891