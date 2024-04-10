Кураков Владимир Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кураков Владимир Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куракова (Дмитриенко) Валентина Петровна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

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