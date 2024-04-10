Кураков Владимир Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куракова (Дмитриенко) Валентина Петровна
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область