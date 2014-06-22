Родионова (Никитина) Мария Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Никитина) Мария Тимофеевна

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Место рождения

хутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона

Дата рождения

24.07.1924

Дата смерти

22.06.2014

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1924

Отец: Никитин Тимофей Ананьевич

Мать: Никитина Екатерина Григорьевна

хутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона
Рождение ребёнка
10.10.1946

Сын: Родионов Александр Петрович

Отец ребёнка: Родионов Петр Гаврилович

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.08.1948

Сын: Родионов Николай Петрович

Отец ребёнка: Родионов Петр Гаврилович

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1950

Дочь: Швец Любовь Петровна

Отец ребёнка: Родионов Петр Гаврилович

Асканыш, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1953

Сын: Родионов Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Родионов Петр Гаврилович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Петр Гаврилович

Смерть
22.06.2014
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Похоронена на кладбище в д.Зубово