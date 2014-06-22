Родионова (Никитина) Мария Тимофеевна
Место рожденияхутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона
Дата рождения24.07.1924
Дата смерти22.06.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1924
хутор Лавренов Родниковский сельсовет Петровской волости Уфимского кантона
Рождение ребёнка
10.10.1946
Сын: Родионов Александр Петрович
Отец ребёнка: Родионов Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
04.08.1948
Сын: Родионов Николай Петрович
Отец ребёнка: Родионов Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
02.07.1950
Дочь: Швец Любовь Петровна
Отец ребёнка: Родионов Петр Гаврилович
Рождение ребёнка
19.09.1953
Сын: Родионов Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Родионов Петр Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.06.2014
Похоронена на кладбище в д.Зубово