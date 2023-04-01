Федяков Филипп Якимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.06.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
09.06.1910
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 9-10 июня 1910г Деревни Большого Подъельника крестьянина Иакима Карпова Федякова сын Филипп 10 мес от слабости