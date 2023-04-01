Федяков Филипп Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедяков Филипп Якимов

Федяков Филипп Якимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.06.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
09.06.1910
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 9-10 июня 1910г Деревни Большого Подъельника крестьянина Иакима Карпова Федякова сын Филипп 10 мес от слабости