Моисеев Семен Андреевич
мужской, родился 01.02.1907, Владимирская губерния, Суздальский уезд, деревня Бексарево
умер 28.12.1942
ОтецМоисеев Андрей НиколаевичОколо 1879 г.р.
МатьМоисеева (Максимова (?)) Екатерина ИаковлевнаНеизвестно г.р.
Дети
Моисеев Вячеслав Семёнович10.11.1932 г.р.
Моисеев Николай Семёнович17.12.1934 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
01.02.1907
Владимирская губерния, Суздальский уезд, деревня Бексарево
Место жительства
Неизвестно
Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, д.Бенсарово
Военная служба
Неизвестно
Гаврилово-Посадский РВК, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н
Рождение ребёнка
10.11.1932
Сын: Моисеев Вячеслав Семёнович
Мать ребёнка: Моисеева (Никитина) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
17.12.1934
Сын: Моисеев Николай Семёнович
Мать ребёнка: Моисеева (Никитина) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
31.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Моисеева (Никитина) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
12.12.1940
Сын: Моисеев Валерий Семёнович
Мать ребёнка: Моисеева (Никитина) Мария Федоровна
Смерть
28.12.1942
Похороны
Неизвестно
Первичное место захоронения Ленинградская обл., Лычковский р-н, д. Обжино, юго-западнее, 800 м
Гавриловская волость; государственная деревня