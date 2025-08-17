Моисеев Семен Андреевич 01.02.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеев Семен Андреевич

Автор
КМ
Моисеев К.

мужской, родился 01.02.1907, Владимирская губерния, Суздальский уезд, деревня Бексарево

умер 28.12.1942

Отец
Моисеев Андрей НиколаевичОколо 1879 г.р.
Мать
Моисеева (Максимова (?)) Екатерина ИаковлевнаНеизвестно г.р.
Дети
Моисеев Вячеслав Семёнович10.11.1932 г.р.
Моисеев Николай Семёнович17.12.1934 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1907

Отец: Моисеев Андрей Николаевич

Мать: Моисеева (Максимова (?)) Екатерина Иаковлевна

Владимирская губерния, Суздальский уезд, деревня Бексарево

Гавриловская волость; государственная деревня

Место жительства
Неизвестно
Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н, д.Бенсарово

Военная служба
Неизвестно
Гаврилово-Посадский РВК, Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н

Рождение ребёнка
10.11.1932

Сын: Моисеев Вячеслав Семёнович

Мать ребёнка: Моисеева (Никитина) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
17.12.1934

Сын: Моисеев Николай Семёнович

Мать ребёнка: Моисеева (Никитина) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
31.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Моисеева (Никитина) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
12.12.1940

Сын: Моисеев Валерий Семёнович

Мать ребёнка: Моисеева (Никитина) Мария Федоровна

Смерть
28.12.1942

Причина смерти: На войне

Похороны
Неизвестно
Первичное место захоронения Ленинградская обл., Лычковский р-н, д. Обжино, юго-западнее, 800 м

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