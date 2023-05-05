Кирик Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирик Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1989

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1964 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1989

Отец: Кирик Николай Иванович

Мать: Любовь Андреевна