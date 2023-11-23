Екатерина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Григорьева

Екатерина Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Иосифов

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Марфа Дмитриева

Отец ребёнка: Дмитрий Иосифов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Иосиф Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иосифов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Сементовский Дмитрий Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иосифов

Сементовский Дмитрий Дмитриевич (1780 - ?) Родился в семье дьячка села Семеновского Ростовского уезда1 Дмитрия Иосифовича. С 1807 года — священник села Балабанова Рыбинского уезда. Жена его Мария Федо... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.