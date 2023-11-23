Екатерина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Иосифов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Марфа Дмитриева
Отец ребёнка: Дмитрий Иосифов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иосиф Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иосифов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Сементовский Дмитрий Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иосифов
Сементовский Дмитрий Дмитриевич (1780 - ?) Родился в семье дьячка села Семеновского Ростовского уезда1 Дмитрия Иосифовича. С 1807 года — священник села Балабанова Рыбинского уезда. Жена его Мария Федо... Показать все
Смерть
Неизвестно