(Кайдыруллина) Латифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кайдыруллина) Латифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1802 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

VR
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Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кайдырулла

Мать: Хубайба

Смерть
Неизвестно