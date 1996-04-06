Кожин Вячеслав Анатольевич 23.06.1944 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кожин Вячеслав Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1944

Дата смерти

06.04.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1944

Отец: Кожин Анатолий Николаевич

Мать: Дрыгина (Дрыгина) Анна Ефимовна

Рождение ребёнка
14.12.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Калашникова) Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
10.04.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Калашникова) Любовь Владимировна

Рождение ребёнка
11.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Калашникова) Любовь Владимировна

Смерть
06.04.1996
Похороны
Неизвестно
Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Местное кладбище

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