Кожин Вячеслав Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.06.1944
Дата смерти06.04.1996
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1944
Рождение ребёнка
14.12.1963
Рождение ребёнка
10.04.1966
Рождение ребёнка
11.01.1976
Смерть
06.04.1996
Похороны
Неизвестно
Малая Владимировка, Бескарагайский район, Абайская область
Местное кладбище