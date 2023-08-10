Анисия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
20.04.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.04.1901 Калихновщина Пелагия Матфеевна Калихновщины отец крестьянин Матфей Никифорович Калихновщины мать жена Агапия Григорьевна Чермы крестьянин Илья Антонович Байдаково... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Байдаково, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно