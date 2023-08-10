Анисия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
20.04.1901 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 20.04.1901 Калихновщина Пелагия Матфеевна Калихновщины отец крестьянин Матфей Никифорович Калихновщины мать жена Агапия Григорьевна Чермы крестьянин Илья Антонович Байдаково... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Байдаково, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно